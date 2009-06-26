В постели с государством

Понятное дело с таким развитием событий не согласны не только библиотекари и художники. Последние, кстати, уже начали протестовать, открыв художественную интимно-эротическою выставку. Конечно, не все ценители искусства воспримут ее однозначно, а тем более позитивно. Но дело совсем не в отношении к одной конкретной выставке и не в вопросе «пошли бы вы на нее со своими детьми», а в возможности или запрете выражать свои мысли. Кстати, на дверях галереи, где разместились произведения искусства, висит объявление: взгляды организаторов могут не совпадать с позицией авторов и работ. «Да, у всех нас совершенно разные пирамиды моральных, этических, эстетических ценностей, – говорит галерист Евгений Карась. – Но при этом мы считаем, что должны сделать все, чтобы у художников была возможность показывать свою позицию». Без ограничений Писатели, художники, галеристы и правозащитники уверены, что Верховная Рада несколько перестаралась, приняв закон о запрете порнографии. Евгений Карась, Лесь Подервянский, Илья Чичкан, Влад Троицкий и другие уже обратились к Виктору Ющенко с просьбой наложить вето на закон Украины «О внесении изменений в статью 301 Уголовного кодекса Украины (относительно ответственности за хранение произведений, изображений или предметов порнографического характера)». «Данный закон вмешивается в частную жизнь человека, независимо от того, являются ли его действия публичными и касаются ли они несовершеннолетнего», – считают авторы обращения. Представители культуры уверены, данный закон с очевидностью создаст препятствия для развития искусства и культуры, где грань между дозволенным и недозволенным будет еще менее очевидной и противоречивой. В знак протеста против действий парламента четырнадцать творцов создали эту откровенную выставку в очень короткие сроки. «Такой реактивной выставки еще не было, – говорит арт-куратор Люся Комарницкая. – Но я довольна качеством. Хотя вот Шура Ройтбурд заметил, что тема порно не раскрыта, еще есть над чем работать». Художники говорят, что, в первую очередь, их смущают критерии порнографии, которые определила национальная комиссия по морали. «Наверное, ее члены не знакомы с историей искусства, – продолжает Комарницкая. – Мы специально подготовили слайд-шоу ста шедевров мирового искусства, большинство из которых попадают под украинское определение порнографии. Если следовать логике, то все их надо уничтожить, альбомы сжечь, а музеи и библиотеки закрыть. Удивляет архаическая позиция членов упомянутой комиссии. Там не понимают, что у художников современного искусства запретов не существует. Они способны разобрать человека на атомы, чтобы раскрыть сущность природы людей и их желаний. А главный критерий любого произведения искусства – качество. Еще Оскар Уайльд говорил, что нет нравственных и безнравственных книг, есть книги, написанные хорошо или плохо». К слову, вышеупомянутые критерии еще не приняты окончательно. «Критерии, по которым можно определить, что такое порнография, а что такое эротика, одобрены только в первом чтении, – говорит глава Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали Виталий Костицкий. – Тем не менее, они уже получили положительные отзывы Академии медицинских наук. Теперь мы их должны адаптировать для широкого круга людей, возможно, дать ссылки на словари. Поэтому пока точно не известно, когда увидим окончательный вариант. Это будет, и зависит от принятия или не принятия поправок к статье 301 Криминального Кодекса Украины». Размытая грань «Лично мне еще надо разобраться, что такое порнография, – говорит писатель Лесь Подервянский. – Я всегда думал, что это изображение полового акта. И если мы с самого начала поставим константу, что это плохо, то естественно, что сам половой акт еще хуже. Поэтому нельзя бороться со следствием, не касаясь причины. Нельзя запрещать порнографию, не запретив половой акт. Это, по меньшей мере, глупо. Тогда можно говорить о каких-то двойных стандартах. Было бы логично, чтобы украинский парламент запретил половой акт, как вещь несовместимую с моралью. Тогда бы и не было порнографии. Так что сложно понять, подобный закон – это либо серьезный ляп депутатов, либо серьезный наезд на частную жизнь граждан. Когда-то фашизм тоже начинался с разговоров о морали». Любой тоталитарный механизм в государстве всегда пытался контролировать частную жизнь граждан. Например, все прекрасно знают, что «секса в СССР не было». Об этом всерьез заявила американцам советская гражданка Людмила Иванова во время телемоста Ленинград-Бостон под названием «Женщины говорят с женщинами». «Оказывается, сейчас народу нельзя доверять, что ему можно смотреть, а что нет. И поэтому наш парламент принял это «мудрое» решение. Теперь нам и дальше надо перенимать иностранный опыт – законы Шариата, достижения Ирана и Саудовской Аравии. Давайте серьезно возьмемся и, наконец, станем той европейской страной, которая отличается от всех остальных», – иронизирует художник Александр Ройтбурд. Между прочим, с деятелями искусства в чем-то соглашается глава Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали Василий Костицкий. Он признает, что принятый Верховной Радой закон может привести к злоупотреблениям и нарушениям прав человека и гражданина. «Я согласен, что введение ответственности за сбережение порнографической продукции может породить факты вмешательства в личную жизнь людей, нарушение неприкосновенности жилья», – говорит Виталий Костицкий. Это мнение Костицкого является достаточно показательным, учитывая какую порой жесткую позицию комиссия занимает в ряде случаев, блюдя мораль украинского общества. Тиски закона «За эту поправку в Кодекс проголосовали подавляющее большинство депутатов, а это говорит о том, что понимание, что такое личная жизнь у большинства отсутствует, – уже ничему не удивляется Евгений Карась. – Даже если Президент этот закон ветирует, это не снимет проблему непонимания нашими народными избранниками принципов демократии». «Международная общественность требует ввести в Украине уголовную ответственность за хранение и распространение детской порнографии, – говорит Владимир Яворский. – Но принятый закон Верховной Радой никакого отношения к этому вопросу не имеет. Он создает некий механизм, с помощью которого можно влиять на представителей искусства, людей, которые свободно думают, ведь закон дает возможность правоохранительным органам на свое усмотрение заявлять, что является порнографией, а что нет. А государство не должно вмешиваться в подобные вещи! На Западе такого нет – про мораль говорят исключительно общественные организации. Если за это берется государство, то это уже насаждение единой идеологии». Напомним, подготовленный премьер-министром Юлией Тимошенко закон, ужесточающий ответственность за хранение порнографии был принят парламентом 11 июня сего года. Он предусматривает установление уголовной ответственности за хранение произведений, изображений или других предметов порнографического характера с целью сбыта или распространения. То есть если согласиться с депутатами, то можно ожидать штрафов от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арестов на срок до шести месяцев, ограничений свободы на срок до трех лет. По поводу новаций недоумевают и другие правозащитники. В частности Евгений Захаров, председатель Харьковской правозащитной группы, убежден, что это закон открывает возможности для злоупотреблений, фальсификации уголовных дел. То есть фактически любой диск или журнал может стать поводом для преследования правоохранительных органов. С призывами ветировать закон выступил и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В частности его глава Андрей Мирошниченко говорит, что согласен с выводами правозащитников, что данный закон в известной степени является коррупционным, поскольку сегодня отсутствуют критерии, по которым ту или иную продукцию можно классифицировать как порнографическую. «Запрещать – это не путь к решению проблем общественной морали», – говорит господин Мирошниченко и допускает, что могут быть наказаны даже те лица, в компьютере которых запрещенная продукция пришла по электронной почте через спам. Никого не удовлетворяет разъяснения и министра юстиции Николая Онищука, что уголовная ответственность за хранение порнографической продукции наступает лишь случае, если такие действия совершены с целью ее сбыта. «Ведь вполне очевидно, что в ином случае преследование за такие действия будет нарушать конституционный запрет вмешиваться в личную и семейную жизнь лица, установленный статьей 32 Конституции Украины», – говорят в Министерстве юстиции. Опасно для психики! Художники говорят, что государство планомерно и настойчиво влезает в личную жизнь граждан Украины. «Я помню только одну выставку, которая была закрыта в 1995 году в Украинском доме именно по причине аморальности, – говорит Карась. – Сегодня такие случаи участились. И пока депутаты творят отдельные законы, общество должно следить за тенденциями – что за этим всем стоит. И вот активизация этой аморальной комиссии по морали должна нас насторожить. И если мы не прекратим этот процесс, то завтра мы проснемся в какой-то очень странной стране, в которой нам будет очень дискомфортно жить». В конце мая в Харьковском художественном музее была преждевременно закрыта выставка «Новая история» – проект-финалист международного конкурса кураторских проектов «Искусство а priori: актуальные истории». На ней были представлены видео, фотография, инсталляции актуальных художников из Украины, России, Швеции, Румынии и Словакии. Главная же претензия свыше – нецензурность содержания работ и принципиальное несоответствие выставочной политике музея. До этого была история с запретом романа Олеся Ульяненко «Женщина его мечты». «У нас тоже хранятся работы, которые мы собираемся показывать, в том числе и эротического содержания, – говорит Лесь Подервянский. – Хотя сегодня все художники, которые работают с ню, уже должны паковать чемоданы». К слову, запретом порнографии может все не ограничиться – у парламента на заметке есть другой закон, который предусматривает уголовную ответственность за ввоз произведений не только порнографического характера, но и эротического. Конечно, возможно, сегодня кто-то и склонен сгущать краски – разбрасываться громкими словами об ограничении прав и свобод, тоталитарном государстве и сборе чемоданов. Но вряд ли многие родители захотели бы, чтобы их дети смотрели порно, получали подобные ролики на свои мобильные телефоны или же посетили вышеупомянутую выставку. Медики подтверждают: порнография небезопасна для психики человека, а некоторые даже утверждают, что она может спровоцировать зависимость. Вот и возникает вопрос: как оградить, чтобы не навредить? Возможно, ответ в том, чтобы не решать что-то на скорую руку, а определить четкие грани (как это ни парадоксально звучит) вседозволенности. И при этом государство может иметь свой взгляд на этот счет, а каждый гражданин – свой.