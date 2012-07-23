На Черкасчине ураган сорвал крыши с тысячи домов

{1-} В ночь на 22 июля в Черкасской области ураганный ветер сорвал крыши 1100 частных домов в 14 населенных пунктах.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Основной ущерб нанесен в Минковском, Монастырищенском и Тальновском районах Черкасской области.
Из-за дождя с градом также были повреждены из-за дождя с градом и сильного ветра повреждены 27 объектов социальной сферы и 20 хозяйственных объектов.
К ликвидации последствий были привлечены 110 человек и 26 единиц техники.
Размеры ущерба уточняются.
фото: МЧС Украины в Черкасской области
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