Ступка не ушел из жизни: настоящее искусство бесконечно - Кужель

{1-} Смерть Богдана Ступки не стала его уходом из жизни, потому настоящее искусство бесконечно.

Об этом на своей странице в Fаcebook заявила Александра Кужель.

«Все пишут: ушел из жизни. Но это неточно. Люди его уровня из жизни не уходят. Никогда. Потому что настоящее искусство – бесконечно», - отметила она.

«Очень давно Блок написал о смерти: «Да это и не смерть, не обыкновенная смерть, конечно, это еще новый завет для нас — чтобы мы твердо стояли на страже, новое напоминание, далекий голос синей Вечности о том, чтобы ждали нового, чудесного, несбыточного те из нас, кого еще не смыла ослепительная и страшная волна», - говорится в сообщении.

«Мы все утратили необычайно важное и дорогое в нашей общей судьбе. Помним и скорбим о великом Мастере», - заявила Кужель.

Фото: kinopark.net

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