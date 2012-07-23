Главным желанием Богдана Ступки была новая роль

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Главным желанием Богдана Ступки к 71 дню рождения было выйти в новой роли. Судьба не позволила осуществить эту мечту.

О мечте встретить 71-й день рождения с новой ролью на сцене Национального театра им. И. Франко, которой великий актер отдал 30 лет жизни, он рассказал ТСН год назад, в дни празднования 70-летнего юбилея.

Более 10 лет Богдан Сильвестрович руководил одним из лучших коллективов и утверждал, что это не работа – просто часть жизни.

Ступка был душой театра, его двигателем и вдохновителем. Последний год из-за болезни Богдана Сильвестровича очень не хватало в театре. Все ждали, что вот он вернется.

Он отказывался от любых предложений о переходе в лучшие театры, к лучшим режиссерам из разных стран. Его постоянно звали переехать в Москву, ближе к кинопроизводству, - он отказался.

"Я украинский актер, который снимается в польских, австрийских, итальянских, российских фильмах", - объяснял Ступка.

Отныне из клана Ступок на сцене остается сын Остап и внук Дмитрий. Возможно, актером станет и маленький - тоже Богдан Ступка, который год назад выходил на сцену он на юбилей дедушки.

Как ранее писал Главред, утром 22 июля оборвалась жизнь легендарного украинского актера театра и кино Богдана Ступки. Он не дожил до своего 71-летия один месяц. Прощание с художником состоится во вторник, 24 июля, на сцене театра имени Ивана Франко. Похоронят его на Байковом кладбище в Киеве. В январе у него обнаружили рак костей. Причиной смерти выдающегося актера стал сердечный приступ.

Фото, видео: celebom.ru, tsn.ua

"ИГРАТЬ - ЭТО МУКА". ПАМЯТИ БОГДАНА СТУПКИ

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