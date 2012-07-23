На пляже в Крыму умерла россиянка

{1-} В Крыму умерла гражданка России, которая приехала отдохнуть в поселок Морское, недалеко от города Судака.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС передает УНИАН.
Женщине было 49 лет. Смерть наступила 22 июля в результате сердечного приступа.
Россиянка умерла на пляже.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Черноморском районе Крыма во время катания на квадроцикле россиянка из Санкт-Петербурга упала с 13-метровой скалы и разбилась.
Фото: rest-ua.com
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