В Украину возвращается жара до +38

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С нынешней недели в Украину возвращается сухая и жаркая погода с сильным повышением температуры воздуха.

Об этом на брифинге 23 июля рассказал глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, сообщает Интерфакс-Украина.

"Текущая неделя выдастся значительно спокойнее, чем предыдущая. Главной особенностью погодных условий будет дальнейшее повышение температуры, которое будет касаться, в первую очередь, западных и северных областей, где до этого будет умеренный температурный режим", - сказал он.

По его метеоролога, максимальная температура в западных и северных регионах Украины возрастет до +29…+30 градусов, а в центре, на востоке и юге страны температура воздуха будет достигать +33…+38 градусов.

В то же время, Кульбида подчеркнул, что осадков на этой неделе будет мало, и в основном они будут наблюдаться в прикарпатском регионе и в отдельные дни на севере Украины, дожди будут кратковременными и сопровождаться грозами.

Как ранее писал Главред, 23 июля по Украине было объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением атмосферных фронтов, сопровождающихся грозовыми ливнями и шквальным ветром.

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