Украинские абитуриенты хотят учиться в Киеве и Львове

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По состоянию на 8:00 23 июля, в высшие учебные заведения Украины подано 1 548 451 заявление. Участие во вступительной кампании приняло более полумиллиона человек. Больше всего заявлений поданы в вузы Киева и Львова.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, информируют Комментарии.

По словам замдиректора департамента высшего образования МОН Николая Фоменко, за 21-22 августа поступающие подали более 40 тысяч заявлений. При этом в электронном виде поступило 13 071 заявление, а всего за период вступительной кампании в электронном виде было подано 209 500 заявлений.

Во вступительной кампании уже приняли участие 518 437 человек. Самыми активными по-прежнему являются абитуриенты из Донецкой, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областей, а также города Киева.

При этом, больше всего заявлений подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (40 694 заявлений).

Далее следуют Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (35 360 заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (35 288 заявлений), Национальный авиационный университет (31 520 заявлений) и Национальный университет «Львовская политехника» (29 250 заявлений).

В то же время, по информации МОН, в стране есть ряд вузов, в которые подано от 2 до 10 заявлений.

Как ранее писал Главред, в этом году вступительная кампания в украинские вузы продлится со 2 июля до конца августа.

фото: osvita.ua

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