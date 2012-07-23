Разбитое окно в Hyundai грозит тюрьмой родителям хулигана

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Сотрудники транспортной милиции на станции Ясиноватая задержали 12-летнего подростка, который 20 июля разбил стекло в одном из вагонов поезда №154 «Украинский экспресс» (Hyundai).

По факту происшествия проводится проверка по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правонарушителям грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, содержание под стражей до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает УНИАН.

Напомним, за преступления, совершенные несовершеннолетними, ответственность несут родители.

С целью предупреждения подобных случаев по ходу следования дневных экспрессов осуществляется патрулирование сотрудниками военизированной охраны и транспортной милиции.

Кроме того, на участках следования поезда планируется установка камер наружного видеонаблюдения.

Как сообщалось, в результате инцидента 20 июля, когда в поезде «Украинский экспресс» было разбито окно, пассажиры не пострадали.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 20 тыс. грн.

фото: atn.ua

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