Богдан Ступка собирался сняться в фильме Жигунова

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Богдан Ступка незадолго до смерти согласился принять участие в съемках нового фильма российского актера Сергея Жигунова. Об этом Жигунов рассказал «Сегодня».

«Я неделю назад приглашал его сыграть в своей следующей картине, и он дал свое согласие. Сказал, что сейчас лежит в больнице, но скоро все будет хорошо. Я предлагал ему сыграть в фильме «Белая голубка» Артура Криштофовича», – признался актер.

Жигунов назвал смерть Ступки очень большой потерей. «Он был самым большим артистом на территории объединенных государств. Такой веселый, добрый, жизнерадостный, удивительно талантливый. На площадке работать с ним было чудесно. Он любил в перерывах посидеть в ресторане. А еще помню, как у нас на съемке в «Однажды в Ростове» ему стало плохо, вызывали реанимацию, его оперировали, и он доснимался, когда уже было понятно, что все не очень хорошо. И когда после операции, он приехал на площадку, то уже не мог стоять на ногах. Но сыграл блестяще», – вспоминает российский актер.

Стоит отметить, что в последнее время из-за болезни Ступки в столичном театре имени Франко, которым он руководил, отменили все спектакли с его участием. А вот фильмы продолжали выходить. Он активно снимался еще когда чувствовал себя относительно хорошо – в 2010-м и в середине 2011-го, а в свет картины выходили по разным причинам позже (затягивался монтаж, продюсер ждал удобного «окна» в прокате и т. д.).

Именно так обстояли дела с драмами «Дом» (2011) и «Огни притона» (2011). И с сериалом «Однажды в Ростове» (2011), на съемках которого Богдан Сильвестрович испугал всю группу Сергея Жигунова.

Последним фильмом Ступки стал российский детективный сериал «Бездна». По словам актера Артема Семакина, Богдан Сильвестрович сыграл опытного следователя Леонида Королева, и у него было всего два съемочных дня. На экраны сериал выйдет осенью.

Напомним, Богдан Сильвестрович ушел из жизни в воскресенье в Киеве. Он не дожил до своего 71-летия один месяц. Похороны состоятся во вторник, 24 июля, на Байковом кладбище.

фото: celebom.ru

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