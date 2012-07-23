Драки болельщиков в Киеве не было, на подростков напали фашисты – "Арсенал"

23 июля 2012, 15:30

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Никакой стычки фанатов киевских футбольных клубов «Динамо» и «Арсенал» 22 июля не было: на болельщиков-подростков напала фашистская группа, крушащая все на своем пути, избивающая мирных людей.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФК «Арсенал» (Киев), размещенном на сайте клуба, сообщает УНИАН.

«Футбольный клуб «Арсенал» (Киев) выражает глубокое возмущение и обеспокоенность ситуацией, сложившейся в украинском футболе. Сегодня все средства массовой информации твердят о драке фанатов киевского «Арсенала» и столичного «Динамо», якобы состоявшейся в воскресенье накануне столичного «дерби». На самом же деле, никакой стычки фанатов не было. На болельщиков-подростков напала фашистская группа, крушащая все на своем пути, избивающая мирных людей. По свидетельству очевидцев, в центре столицы применялось оружие, несколько человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Появилась так же информация, что в понедельник утром одному из пострадавших удалили почку. Итак, вчера улицы Киева были залиты кровью невинных людей – подростков и мирных жителей столицы», – говорится в заявлении ФК «Арсенал».

«В связи с вышесказанным, возникает ряд вопросов. Почему сегодня ни в одном из печатных или Интернет-СМИ не поднимают вопрос о бесчинствах неофашистов? Кто ответит за избиение мирного населения? Когда правоохранительные органы начнут наконец-то выполнять свою работу и очистят город от социально опасных элементов, в открытую пропагандирующих фашистские идеи?»

Кроме того, в сообщении отмечается, что 22 июля во время матча «Арсенал» - «Динамо», в присутствии президента ФФУ Григория Суркиса, куратора судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллины, а так же представителей политической, спортивной и культурной элиты страны, болельщики футбольного клуба «Динамо» (Киев) больше часа скандировали нецензурные речевки. «Такое поведение на стадионах запрещено всеми нормативными документами, регламентирующими проведение футбольных матчей; почему до сих пор нет реакции соответствующих подразделений ФФУ и Премьер-Лиги Украины? Пока эти вопросы, увы, остаются без ответов», - говорится в сообщении ФК «Арсенал».

Как ранее писал Главред, 22 июля в Киеве проходил матч между столичными футбольными клубами «Динамо» и «Арсенал». Вечером в Киеве группа фанатов ехала в троллейбусе № 18 в направлении Майдана Незалежности. В салоне вспыхнул конфликт, переросший в драку, которая продолжилась на остановке возле станции метро «Лукьяновская», где находились еще несколько болельщиков. Всего в драке принимали участие около 50 человек - жители Киева, Днепропетровска и граждане России.

По факту массовой драки между болельщиками столичная милиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Милиция изъяла у задержанных два обреза труб и газовый баллончик.

В то же время, в милиции подчеркнули, что информация о применении болельщиками огнестрельного оружия не соответствует действительности.

За медицинской помощью, по официальным данным, обратились 4 человека, двое из них госпитализированы.

С задержанными (около 20 человек) сотрудники правоохранительных органов продолжают работу, выясняют обстоятельства произошедшего и степень участия каждого в драке.

В милиции предполагают, что драка произошла спонтанно. «Пока нет оснований говорить о том, что это была организованная акция, но эта версия также проверяется», - подчеркнули в ОСО.

фото: kiyany.obozrevatel.com

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