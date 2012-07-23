Перед бойней в кинотеатре США убийца завел аккаунт на сайте секс-знакомств

{1-} Джеймс Холмс, который расстрелял десятки человек на премьере фильма «Бэтмен» в США, за 15 дней до кровавой бойни завел аккаунты на сайтах секс-знакомств.

Об этом сообщает портал TMZ.

На одном из сайтов он фигурировал под именем ClassicJimbo и разместил свое фото с рыжими волосами. Благодаря аккаунту с ним познакомилась девушка по имени Диана, которая искала в Интернете потенциального партнера.

Женщина зашла на страницу Холмса и увидела, что в разделе «интересы» там числится и сайт для взрослых, аккаунт на котором Холмс завел 5 июля.

Среди записей убийцы выделялась фраза: «Я провожу много времени, раздумывая о будущем, это взрывает мозг».

В профиле Холмса сообщалось, что он ищет женщину в возрасте 19-38 лет, проживающую на расстоянии не более 30 км от города Аврора.

Самого себя он описал как «агностика», который «определенно» хочет завести детей, иногда выпивает, но не курит и придерживается «умеренных взглядов» в политике. Он также утверждал, что его душа отражается в его глазах и она настолько глубока, что мгновенно приковывает внимание людей.

В разделе «любимые фильмы» «Бэтмен» не фигурировал, зато там числились «Звездные войны», «Хатико» (о преданной собаке, которая много лет искала пропавшего хозяина) и комедия «Тупой и еще тупее» 1994 года с Джимом Кэрри и Джеффом Дэниэлсом в главных ролях.

Любимой книгой Холмс назвал «Где Уолли?» – серию детских комиксов, созданную британским художником Мартином Хендфордом.

«Если я вас заинтересовал – шлите сообщение. Со мной можно приятно провести время и заняться сексом», - заканчивает свое резюме будущий убийца.

Отметим, что на аккаунте Холмса он интересовался у потенциальных партнерш, будут ли они посещать его в тюрьме.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 20 июля в кинотеатре города Аврора, в штате Колорадо, были убиты 12 человек, ранения получили по меньшей мере 50 зрителей.

В больнице оказался в том числе трехмесячный младенец.

Фото, видео: TMZ, hedenverchannel.com, youtube.com

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