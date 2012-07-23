Дело банды киллеров Дикаева направлено в суд

{1-} Прокуратура направила в суд уголовное дело относительно членов банды Аслана Дикаева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает zn.ua.

«Следственным отделом прокуратуры Одесской области закончено расследование и 16 июля направлено в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу», - заявили в прокуратуре.

Обвиняемыми в этом уголовном деле проходят три человека. Им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса: умышленное убийство; посягательство на жизнь работника правоохранительных органов; незаконное обращение с оружием; подделка документов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 30 сентября в Одесской области при задержании гражданина России Аслана Дикаева в перестрелке погибли двое милиционеров. Еще четверо были ранены.

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Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. На следующий день в ходе спецоперации, которая длилась несколько часов, были убиты двое подозреваемых, в том числе, и сам Дикаев.

Во время штурма боевики находились в частной гостинице Одессы. Еще одному члену группы удалось скрыться, однако впоследствии правоохранители установили его личность и распространили фото.

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Впоследствии МВД задержало еще пятерых соучастников банды.

фото, видео: reporter.com.ua , dums kaya.net , youtube

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