Помощник Блохина ушел из сборной Украины

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Юрий Калитвинцев, который с апреля 2011 года работал помощником главного тренера сборной Украины по футболу, ушел с поста.

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.

"Я чувствую, что пришло время для продолжения самостоятельной тренерской деятельности. Но пока хочу выразить благодарность всем, с кем мне довелось сотрудничать в Федерации футбола Украины за эти десять лет", – сказал он, объясняя свое решение.

Калитвинцев выразил благодарность президенту ФФУ Григорию Суркису, который очень много сделал в его жизни, главному тренеру сборной Украины Олегу Блохину, который, пригласив в национальную команду, предоставил ему возможность принять участие в финальном турнире Евро-2012.

«Все что я делал для команды, делал с сердцем. Сейчас наступило время идти дальше. Но душа моя остается здесь», – резюмировал Калитвинцев.

Как заверил 44-летний специалист, выигравший с сине-желтыми юношеское первенство Европы-2009 среди 19-летних, его дальнейшая карьера будет связана с футболом.

Как ранее писал Главред, о том, что Юрий Калитвинцев хочет уйти в самостоятельное плавание из штаба сборной, рассказал на итоговой по Еро-2012 пресс-конференции Олег Блохин.

Напомним, Калитвинцев был главным тренером национальной команды до того, как ее возглавил Блохин. По информации СМИ, у специалиста есть несколько предложений заняться самостоятельной тренерской работой.

фото: ffu.org.ua/

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