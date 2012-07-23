На Харьковщине рейсовый автобус сгорел за 5 минут

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Вечером 22 июля загорелся во время движения рейсовый автобус Neoplan, следовавший по маршруту Купянск–Харьков. По словам очевидцев автобус сгорел за 5 минут.

Чрезвычайное событие произошло в 17:38 на 524-м км автодороги "Киев–Харьков–Довжанский", сообщает пресс-служба МЧС Харькова,

"Во время движения возникла внештатная ситуация. Начал гореть моторный отсек, салон быстро заполнялся дымом. Водитель немедленно остановил автобус и высадил пассажиров. После неудачных попыток самостоятельно загасить пламя, водитель вызвал МНСников", говорится в сообщении.

На место пожара прибыло 2 подраздела МЧС. На момент их прибытия автобус полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила 21 кв.м.

Спасатели потушили огонь в 17.57. Пассажиры не пострадали.

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

"Полностью сгорел автобус "Ковшаровка–Харьков". Автобус не доехал до Харькова несколько километров. Ехал с семьей в этом автобусе. Слава Богу, жертв нет. Автобус был переполнен, водитель подбирал людей на "каждом шагу". Когда водителю сказали, что горит и полный салон дыма, он забыл открыть задние двери. Потом двери открыли, автобус сгорел за 5 минут", – написал один из пассажиров на "ХарьковФорум".

Как ранее писал Главред, 22 июля в Херсонской области в результате ДТП пострадали 35 человек, в том числе 32 гражданина Республики Беларусь.

Авария произошла на 105-м километре трассы Симферополь-Херсон вечером, 21 июля. Пассажирский автобус Cetra, следовавший по маршруту Крым-Минск с 46 людьми в салоне столкнулся с грузовым микроавтобусом.

Фото kharkovforum.com

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