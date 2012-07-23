Во Львове перевернулся автобус: семеро пострадавших

В понедельник утром, 23 июля, во Львове на улице Железнодорожный, 1 перевернулся автобус «Эталон», который двигался по маршруту №23.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, по предварительным данным, происшествие произошло вследствие технической неисправности.

На момент опрокидывания в автобусе находилось 20 пассажиров. Семь человек в результате происшествия были травмированы, шесть из них были госпитализированы в 8-ую городскую клиническую больницу.

В пресс-службе также отмечают, что спасатели приняли ряд мер для недопущения возгорания пролитых горюче-смазочных материалов.

Напомним, ранее в Запорожской области перевернулся автобус, в котором находилось два водителя и 10 пассажиров. В результате ДТП одна из пассажирок погибла, еще один человек был травмирован.

фото: УГАИ МВД Украины

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