В Мексиканском заливе прекратили очищать воду от нефти

В Мексиканском заливе из-за приближения шторма «Бонни» полностью прекращены работы по очистке от нефти вод залива и бурению разгрузочной скважины. Как сообщили сегодня представители Береговой охраны США, суда, принимающие участие в операции по сбору нефти и обеспечивающие техническую поддержку в бурении разгрузочной скважины, покинули район, где находится аварийная скважина компании ВР, пишет ИТАР-ТАСС. Как заявил глава Национальной службой по чрезвычайным ситуациям Тед Аллен, «хотя «Бонни» - шторм, а не ураган, он представляет опасность для людей». «Несмотря на то, что эвакуация на некоторое время отсрочит завершение работ по закупорке аварийной скважины, безопасность людей для нас важнее», - сказал он. По словам Аллена, из района возможного стихийного бедствия эвакуировано порядка 200 тыс человек. Вместе с тем, по его словам, инженеры уверены, что защитный купол, который закрывает скважину, выдержит шторм и утечки нефти из-под него ожидать не приходится. Работы в регионе застопорятся не менее чем на 10 дней. Как ожидается шторм «Бонни» окажется в районе разлива нефти в субботу. Однако уже сейчас там начинается шторм.