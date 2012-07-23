Завершился благотворительный детский фестиваль «Черноморские игры»

22 июля в г.Скадовск завершился XIV Международный благотворительный детский фестиваль «Черноморские игры». На протяжении 6-ти фестивальных дней творческие соревнования проходили среди детей возрастом от 6 до 17 лет в нескольких творческих номинациях, главные среди них – вокал и хореография. Также организаторами были предложены конкурсы театрального искусства и оригинального жанра, конкурс рисунков и конкурс игровых программ. Во втором туре вокального конкурса приняли участие 66 вокалистов, 13 вокальных групп, а в танцевальном – 21 коллектив.

В этом году фестиваль «Черноморские игры» получил статус международного, ведь на площадках фестиваля выступали дети из Кубы, Литвы, Нидерландов, России, Беларуси, Молдавии, Румынии, Армении и наибольшее количество участников – из Украины. В конкурсных программах фестиваля «Черноморские игры» приняли участие более 2000 детей, которые продемонстрировали свои разносторонние творческие таланты. Ещё более 3000 тысяч детей, отдыхавших в Скадовске, были задействованы в карнавале и других смежных мероприятиях фестиваля.

Организаторы приготовили несколько развлекательных программ для детей – карнавальное шествие по улицам города, ежедневные разнообразные конкурсы на берегу моря, специальные вечерние шоу-программы и чемпионат по детским настольным играм. Во всех акциях и мероприятиях фестиваля приняли участие около 3 тысяч детей, которые отдыхали в это время в Скадовске.

В этом году на протяжении всех фестивальных дней работал детский пресс-центр «Черноморских игр». Интересно и своевременно информировали о всех мероприятиях фестиваля победители заочного интернет-конкурса юных журналистов. 36 on-line интервью с участниками, гостями, членами жюри и организаторами фестиваля, 14 часов on-line трансляции, более 100 материалов на официальном сайте «Черноморских игр» и около 2000 фото в социальных сетях – такой дневник фестиваля создали юные журналисты.

В состав жюри фестиваля вошли известные личности украинского шоу-бизнеса: Валентин Коваль (генеральный директор телеканала М1) – глава жюри, Сергей Кузьмин (генеральный директор «Русского Радио»), Людмила Ложкина (преподаватель эстрадного вокала высшей категории), Инна Вышняк (координатор фестиваля «Черноморские игры»), Виктор Книш (известный режиссер), Наталия Ефименко (преподаватель эстрадного вокала Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства), Игорь Прима (главный звукорежиссер фестиваля «Черноморские игры»), Витаутас Жукас (композитор, арт-директор Международного конкурса юных талантов «KAUNAS TALENT»).

Гран-при фестиваля в вокальном конкурсе получила 14-летняя Патрица (г. Ереван, Армения).

Гран-при хореографического конкурса выиграл ансамбль эстрадно-спортивного танца “Фурор” (г. Кременчук, Украина).

Основатель фестиваля Николай Баграев отметил, что впервые фестиваль «Черноморские игры» вышел на международный уровень. «Украина богата на таланты, и нам есть что показывать. И в то же время, мы имеем возможность оценить уровень участников из других стран. Мы пропагандируем нашу культуру и знакомимся с культурными достояниями других народов». Николай Баграев торжественно пригласил всех на юбилейные XIV «Черноморские игры».

Всех участников и гостей фестиваля поздравил Президент Украины Виктор Янукович: «Убеждён, что атмосфера дружбы и единства в Скадовске найдет отклик в детских сердцах, а взрослые не пожалеют усилий, чтобы фестиваль в этом году стал неповторимым ярким праздником творчества и таланта».

В этом году фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры Украины.

В ходе фестиваля, к детям заглянули их кумиры, большинство из которых в своё время были лауреатами «Черноморских игр» – Эрика, Ольга Цыбульськая, братья Борисенко, группы «Диофильмы», «Реал О» и «Время и Стекло».

По статистике, за два финальных дня 21 и 22 июля – «Черноморские игры» посетили более 80 тысяч зрителей. На протяжении фестивальных дней на официальную интернет-страницу «Черноморских игр» зашло 75 000 посетителей. Наибольшее количество пользователей зафиксировано из Украины, России и Армении.