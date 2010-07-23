В Швейцарии с рельс сошел поезд – есть жертвы

Один человек погиб и более 40 были ранены в результате схода с рельс в швейцарских Альпах знаменитого Ледникового экспресса (Glacier Express), сообщает Би-Би-Си. Согласно заявлению полиции, большинство пассажиров были гражданами Японии. Причина аварии неизвестна. Железнодорожные аварии крайне редко происходят в Швейцарии. Последний серьезный инцидент на железной дороге, когда погибли три человека, произошел в 2006 году. Ледниковый экспресс известен как самый медленный поезд в мире. Он следует ежедневно по маршруту между курортами Церматт и Санкт-Мориц в Швейцарии.