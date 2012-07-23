Денверский стрелок отказался говорить в суде

{1-} Джеймс Холмс, обвиняемый в убийстве 12 и ранении 58 человек в американском кинотеатре, в понедельник впервые предстал перед судом, сообщают местные СМИ. Американские телеканалы в прямом эфире вели трансляцию, на которой видно, как 24-летний Холмс молча сидит в зале суда с покрашенными в ярко-красный цвет волосами, смотрит перед собой с отрешенным видом и изредка закрывает глаза. За все время слушания он не проронил ни слова.

На вопрос судьи, знает ли он о своих правах в суде, за обвиняемого ответил его адвокат, назначенный судом государственный защитник, сообщает Интерфакс.

Официальные обвинения против Дж.Холмса будут выдвинуты судом 30 июля.

По словам прокурора штата Колорадо Кэрол Чеймберс, решение по поводу требования для обвиняемого смертной казни будет сделано в течение 60 дней после вынесения ему официальных обвинений. Она добавила, что сначала должна обсудить этот вопрос с пострадавшими и родственниками погибших.

Прокурор добавила, что на данный момент не ясно, находится ли Д.Холмс под воздействием каких-либо препаратов.

Сообщается, что он отказался сотрудничать со следствием. В полиции до сих пор пытаются выяснить причину совершенного преступления.

Как сообщалось, на прошлой неделе Д.Холмс открыл огонь по посетителям кинотеатра в городе Аврора в американском штате Колорадо через 30 минут после начала показа премьеры нового фильма о Бэтмене.

При аресте он сообщил полицейским о взрывном устройстве, заложенном в его квартире.

Устройство было обнаружено и обезврежено. По словам полицейских, на данный момент неизвестно, собирался ли преступник взрывать его, или же это просто было частью его арсенала.

Всех жителей дома, где проживал подозреваемый, эвакуировали.

Еще одно взрывное устройство было найдено в здании кинотеатра.

По последним данным, жертвами нападения стали 12 человек, 58 человек получили ранения, среди них есть дети.

В полиции заявили, что подозреваемый действовал расчетливо, подготовив все необходимое заранее.

Власти США заявили, что это нападение не является терактом.

Фото, видео: hedenverchannel.com, CNN

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