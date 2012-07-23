Денверский стрелок отказался говорить в суде

23 июля 2012, 23:31

{1-} Джеймс Холмс, обвиняемый в убийстве 12 и ранении 58 человек в американском кинотеатре, в понедельник впервые предстал перед судом, сообщают местные СМИ. Американские телеканалы в прямом эфире вели трансляцию, на которой видно, как 24-летний Холмс молча сидит в зале суда с покрашенными в ярко-красный цвет волосами, смотрит перед собой с отрешенным видом и изредка закрывает глаза. За все время слушания он не проронил ни слова.

На вопрос судьи, знает ли он о своих правах в суде, за обвиняемого ответил его адвокат, назначенный судом государственный защитник, сообщает Интерфакс.

Официальные обвинения против Дж.Холмса будут выдвинуты судом 30 июля.

По словам прокурора штата Колорадо Кэрол Чеймберс, решение по поводу требования для обвиняемого смертной казни будет сделано в течение 60 дней после вынесения ему официальных обвинений. Она добавила, что сначала должна обсудить этот вопрос с пострадавшими и родственниками погибших.

Прокурор добавила, что на данный момент не ясно, находится ли Д.Холмс под воздействием каких-либо препаратов.

Сообщается, что он отказался сотрудничать со следствием. В полиции до сих пор пытаются выяснить причину совершенного преступления.

Как сообщалось, на прошлой неделе Д.Холмс открыл огонь по посетителям кинотеатра в городе Аврора в американском штате Колорадо через 30 минут после начала показа премьеры нового фильма о Бэтмене.

При аресте он сообщил полицейским о взрывном устройстве, заложенном в его квартире.

Устройство было обнаружено и обезврежено. По словам полицейских, на данный момент неизвестно, собирался ли преступник взрывать его, или же это просто было частью его арсенала.

Всех жителей дома, где проживал подозреваемый, эвакуировали.

Еще одно взрывное устройство было найдено в здании кинотеатра.

По последним данным, жертвами нападения стали 12 человек, 58 человек получили ранения, среди них есть дети.

В полиции заявили, что подозреваемый действовал расчетливо, подготовив все необходимое заранее.

Власти США заявили, что это нападение не является терактом.

Фото, видео: hedenverchannel.com, CNN

Новости по теме:

В США на премьере фильма о Бэтмене застрелены десять человек

Новые подробности бойни в США: люди думали, что это кино

Подробности расстрела людей на премьере фильма о Бэтмене: ФОТО, ВИДЕО

Названо имя убийцы из кинотеатра в Денвере

В США обезвредили одну из бомб в жилье убийцы, устроившего бойню в кинотеатре

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять