Очевидцы: племяннику Герман избивать девушек помогала охрана клуба

{1-} Племянник советника президента Украины Анны Герман Олег Бокало начал драку не в помещении ночного клуба во Львове, а на улице возле него. Он прибыл на открытие этого заведения вместе с женой и товарищем, сообщает ТСН.

Владельцем заведения является одноклассник Бокало Назар Билинский. Он заверил, что в помещении клуба все было спокойно, а что случилось на улице - не знает.

"Люди были в клубе, они отдыхали, никаких эксцессов, агрессии, даже со стороны Олега Бокало, в клубе не было, абсолютно", - заверил Билинский.

Говорить на камеру свидетели инцидента не хотят, но в частной беседе рассказали, что на улице Бокало вроде начал бить свою беременную жену. Трое прохожих - две женщины и мужчина - заступились за нее. Разъяренный Бокало вместе с товарищем и несколькими охранниками избили всех троих.

"Когда приехали на место происшествия сотрудники милиции, драка дальше продолжалась, были уже вовлечены и те работники милиции", - сообщила представитель управления МВД во Львовской области Светлана Добровольская.

Как известно, во время этой потасовки был травмирован один следователь. Сейчас у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы тела.

Трое пострадавших с ушибами и ссадинами обратились в больницу, но от госпитализации отказались. Разговаривать с журналистами пострадавшие не хотят. Мама одной из прохожих, которая вступилась за жену Бокало, рассказала, что дочь ни на кого не обижена.

"У нее ни к кому претензий нет. Никто никого не бил", - заявила женщина журналистам во время общения по домофону.

Вместе с тем одноклассник Бокало убеждает, что товарища оклеветали.

"Олег Бокало имеет отношение к Анне Герман, потому это хотят пропиарить как-то так", - уверен Билинский.

Напомним, в понедельник, 23 июля, суд отпустил Бокало под залог 76,5 тысяч гривен. Главной мотивацией защитников стало то, что у него дома беременная жена. Однако, если вина Бокало докажут, ему грозит до 7 лет заключения.

Новости по теме:

Анна Герман о скандале с племянником: перед законом все равны

Племяннику Анны Герман грозит семь лет тюрьмы

Племянник Анны Герман избил девушек на дискотеке во Львове - СМИ

Сын Анны Герман предложил журналистам взятку - СМИ



