Брэд Питт, Том Круз и Брюс Уиллис рекламируют форму украинской полиции

{1-} Украинская милиция, которую депутаты хотят переименовать в полицию, скоро получит новую форму. Авторы идеи – депутаты от ПР Валерий Коновалюк и Василий Грицак, презентовали форму прямо в парламенте. Они утверждают, что дизайн формы разработали абсолютно бесплатно. Решать, кто будет шить новую форму, будут по результатам тендера, сообщает НБН.

В интернете появилось видео презентации. На нем в качестве моделей для формы будущей украинской полиции привлечены голливудские звезды – Брэд Питт, Мэл Гибсон, Брюс Уиллис, Том Круз и другие.



Напомним, Валерий Коновалюк и Василий Грицак зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты о государственной службе правопорядка и полиции.

Ранее «Главред» сообщал, что главнокомандующий Внутренних войск МВД Сергей Яловой рассказал, что ВВ созданы для охраны порядка, а не ведения войны, при этом в будущем они могут получить название «жандармерия».

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