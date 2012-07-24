«Голодающие» под Украинским домом все время бегают есть – активистка

Большинство голодающих против закона о языках таковыми не являются – они регулярно куда-то отходят и, скорее всего, – кушать. Такое мнение высказала одна из активистов, которые продолжают свою бессрочную акцию в поддержку украинского языка под Украинским домом в Киеве, передает НБН.

«Большинство из них, скорее всего, не голодают. Они по несколько раз на день куда-то отходят и, видно, снимают свои повязки, потому что по возвращении надписи «Голодаю» у них сдвинуты», – поделилась девушка, собирающая подписи в поддержку «языковой» акции.



{1-}

«Их (голодающих. – ред.) здесь официально шесть человек, но на самом деле, по настоящему голодают, как мне кажется, лишь двое. Вчера еще один подошел, говорит, буду голодать только до вечера, – мне силы нужны дом брату чтобы перекрыть. Разве это голодовка?», – возмущается активистка.



По словам самих активистов, на ночь возле Украинского дома уже почти никто не остается – максимум, три-четыре человека.



Кроме того, недавно к акции присоединились два священника, которые параллельно со сбором средств на нужды голодающих, собирают также пожертвования на храмы.



Следует отметить, что около ступенек Украинского дома, на которых расположились протестующие, теперь постоянно дежурит карета «скорой помощи».

Как ранее писал Главред, в 13.00 18 июля защитники украинского языка официально заявили о прекращении голодовки под Украинским домом, поскольку увидели, что "такие действия не приводят ни к какому результату".

Они заявили, что взамен будут проводить акции против принятого парламентом языкового закона в регионах.

"Участники акции поняли, что ее дальнейшее проведение нецелесообразно, так как не приводит ни к каким результатам",— заявила одна из голодающих Оксана Неживенко.

С прекращением голодовки согласились не все участники акции. Четыре человека все же решили остаться под Украинским домом. "Акция протеста — это не лечебное голодание, у меня жена, когда хотела похудеть, держалась дольше. Мы выдвинули требования и, пока они не выполнены, не собираемся уходить и прислушиваться к мнению истеричных девушек, только вчера пришедших в политику. Пусть милиция выносит нас отсюда вперед ногами",— заявил заместитель главы КУПРа Вадим Лисовой.

Фото: Главред

Новости по теме:

Голодовку защитников украинского языка признали неэффективной

Защитники украинского языка прекратили голодовку в Киеве

Голодающие под Украинским домом утверждают, что милиция покрывает провокаторов