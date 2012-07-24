Художник в поддержку Pussy Riot зашил себе рот

{1-}В Петербурге днем 23 июля состоялась очередная акция в поддержку скандально известной группы Pussy Riot, "прославившейся" благодаря "панк-молебну", устроенному в храме Христа Спасителя 21 февраля.

На этот раз художник Петр Павленский зашил себе рот и провел одиночный пикет у Казанского собора в городе на Неве, сообщают петербургские блогеры. В качестве подтверждения они выкладывают фотографии акции, сообщает РБК.

Мужчина пришел к Казанскому собору около 15:00 мск (14.00 по Киеву), поднял плакат с надписью "Выступление Pussy Riot было переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа (Мф.21:12–13)". Так художник напомнил об изгнании фарисеев из храма Иисусом Христом. При ближайшем рассмотрении оказалось, что мужчина зашил себе рот крепкой ниткой.

Помощница художника рассказала заинтересовавшихся действом прохожим, что своей акцией П.Павленский призывает верующих найти в себе силы и осознать, что христианская культура неотделима от Иисуса Христа.

Отметим, что на днях в Петербурге состоялась и другая скандальная акция. Напротив Собора Воскресения Христова на набережной канала Грибоедова был установлен крест, на котором "распяли" неизвестную защитницу феминисток из Pussy Riot. На поперечнике креста было написано: "Здесь может быть ваша демократия", а под крестом стояла коробка с надписью: "На восстановление репутации РПЦ". На хулиганку составили административный протокол.

Напомним, 21 февраля активистки Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен". Они исполнили песню "Богородица, Путина прогони", в которой содержались нецензурные выражения и критика в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Позднее по факту данной акции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Три участницы Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич - были задержаны. Им грозит до 7 лет тюрьмы. Согласно недавнему решению суда, девушек оставили под стражей до 12 января 2013. Участницы панк-группы находятся под арестом уже пятый месяц, несмотря на то, что у них есть малолетние дети. На прошлой неделе суд принял решение оставить девушек под арестом еще на полгода, до начала января.



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