Ступка любил щедрые застолья и виски

Богдан Ступка, покорив актерским мастерством все театральные центры бывшего СССР, в обычной жизни не играл никакой роли, и всегда был верен своим привычкам. О мастере экрана и сцены, который сумел остаться самим собой, рассказано в документальном проекте 1 +1 "Богдан Ступка".

Родственники и знакомые выдающегося украинца рассказали о его жизненном пути и принципах. В частности, актер, сыгравший множество ролей успешного любовника, действительно был очень преданным своей жене, сообщает ТСН.

{1-}

Близкие Ступки также вспомнили о любви актера к шляпам, которые стали одной из составляющих его имиджа, а также подчеркнуто вежливое поведение. Родные также рассказали несколько интересных подробностей из жизни легендарного человека. Например, Ступка любил щедрое застолье, а из алкогольных напитков предпочитал вину, виски и пиву.

Близкие к актеру люди ничего не сумели сделать с его привычкой не выключать за собой света в помещениях. Перевоспитать Ступку не удалось никому, поэтому родственники со временем смирились с необходимостью делать это самим и не обижались через это чудачество.

Богдан Ступка умер 22 июля в больнице "Феофания" от рака костей и сердечной болезни. Прощание с актером состоится в 10:00 вторника, 24 июля, в помещении театра имени Франко в Киеве. Похоронят Ступку на Байковом кладбище в тот же день в 14:00.

фото: УНИАН

Новости по теме:

Умер великий украинский актер Богдан Ступка

Самые яркие роли Богдана Ступки в кино. Видео

"Играть - это мука". Памяти Богдана Ступки

Названа причина смерти Богдана Ступки