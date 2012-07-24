Умерла первая американская женщина-астронавт

{1-}

Салли Райд – первая американская женщина-астронавт – скончалась в возрасте 61 года.

По информации американских СМИ, она умерла от рака, сообщает Интерфакс-Украина.

Впервые Райд отправилась в космос в 1983 году на борту шаттла "Челленджер". Всего в космосе она провела около 350 часов. Последние 17 лет американка боролась с раком поджелудочной железы.

Соболезнования в связи со смертью Салли Райд выразил президент США Барак Обама. Он назвал ее "национальной героиней, которая вдохновляла поколения молодых девушек на покорение космоса".

"Жизнь С.Райд показала нам, что нет ничего невозможного. Я не сомневаюсь, что ее наследие останется с нами на долгие годы", - заявил Обама.

Глава НАСА Чарльз Болден заявил, что Салли Райд " в буквальном смысле изменила лицо американской космической программы" и что "нация потеряла одного из своих лучших лидеров, наставников и исследователей".

Фото: ru.wikipedia.org

Новости по теме:

Умер великий украинский актер Богдан Ступка

Умер Джон Лорд, легендарный клавишник Deep Purple

В США умерла певица и актриса Уитни Хьюстон (ФОТО.ВИДЕО)