В Киеве подрались не болельщики, а хулиганы – «Динамо»

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В киевском «Динамо» опровергли информацию о том, что в массовой драке возле станции метро «Лукьяновская» участвовали болельщики этого футбольного клуба.

Об этом ТСН сказал вице-президент «Динамо» Алексей Семененко.

«Это дрались просто хулиганы. Я в этом убежден. У них есть какие-то политические убеждения, как они сами об этом говорят. Фашисты, антифашисты – что-то они доказывали друг другу. И это сочетать с любым спортивным клубом – футбольным, хоккейным или баскетбольным – я считаю, является бессмысленным. Надо от этого отмежевываться», – уверен Семененко.

Напомним, в воскресенье в Киеве, в районе станции метро «Лукьяновская», произошла массовая драка. Предварительно, в потасовке приняли участие 200 человек.

СМИ сообщали, что драка произошла между футбольными фанатами – болельщиками футбольных клубов «Динамо» и «Арсенал».

фото: fcdynamo.kiev.ua

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