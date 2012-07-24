В Мариуполе на пожаре погиб ребенок, еще двое – в больнице

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В понедельник, 23 июля, на территории садового общества «Металлист» на улице Мичурина, 23 в Мариуполе в одноэтажном дачном доме произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, в результате пожара погибла 12-летняя девочка.
Еще две девочки с диагнозом отравление продуктами горения были доставлены в больницу. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.
По предварительным данным, погибшая и пострадавшие – дочери домовладелицы.
Кроме того, огнем уничтожены кровля и перекрытие дома на площади 42 кв. м, три оконных и два дверных блока, мебель, домашние вещи.
Напомним, ранее в Кантемировском переулке в Деснянском районе Киева загорелся частный дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в комнате тело мужчины.
фото: mns.gov.ua
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