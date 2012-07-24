Свидетель зверского избиения: студенты не оказывали милиционеру сопротивления

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Свидетели зверского избиения николаевского студента Сергея Конева опровергают слова сержанта милиции Фартушного о том, что это сам милиционер является жертвой избиения.

Жительница Николаева Марина Кузьмина, ставшая свидетельницей событий, произошедших в ночь с 14 на 15 июля, рассказала, что около 3-4 часов ночи она проснулась от криков и шума, доносящихся с улицы, сообщают Новости-N.

«Молодой человек крепкого телосложения бил, как мне показалось на тот момент, подростков. Они были такие маленькие, худенькие мальчики. Одного он бил очень сильно, второй, как я поняла, это был друг Конева, пытался как-то остановить того, кто бил, пытался защитить своего товарища. Они, эти мальчики, не оказывали даже никакого движения в сторону того молодого человека, который бил. Бил он с ноги, было такое ощущение, что он боксер, что ли, спортсмен. То есть, он размахивался ногой и бил в голову стоящего мальчика. Бил сильно и при этом выражался нецензурно, вел себя очень агрессивно, шатался, нападал на всех, кто к нему пытался подойти успокоить. У меня сложилось впечатление, что он был выпивший, но говорят, что он не пьет», – рассказала женщина.

Марина Кузьмина подчеркнула: увидев все это с балкона, они с мужем тотчас же позвонили в милицию, но там им ответили, что по этому поводу у них уже был вызов.

Свидетельница также добавила, что водитель проезжающей мимо мусоросборочной машины, увидев крепкого парня, размахивающего ногами и руками, остановился и тоже попытался сделать замечание милиционеру, на что в ответ услышал что-то вроде этого: «И ты, что ли, хочешь получить?!».

По словам Марины Кузьминой, один из ребят был уже практически без сознания, второй пытался его поднять. Ни тот, ни другой не оказывали никакого сопротивления «спортсмену», даже словесно.

«Ему сложно было оказать сопротивление, потому что он больше практически в два раза тех молодых ребят. И я не видела ни одного удара, что ему якобы нанесли. В его сторону даже рукой никто не повел! Но то, что он бил очень сильно, я конечно видела, и могу это подтвердить», – заявила свидетельница.

Марина Кузьмина добавила, что видела, как мимо места ЧП проходила группа молодых людей, которые называли того, кто бил, по имени «Саша» и пытались как-то отвлечь его, успокоить, и в итоге каким-то образом им удалось это сделать. Как раз после этого, по словам свидетельницы, человек, избивавший молодых ребят ушел с места происшествия.

«Потом приехала «скорая», она забрала одного мальчика (избитого Сергея Конева — Ред.). Его увезли в бессознательном состоянии. Второй мальчик поехал давать показания в милицию», - сказала женщина.

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Как ранее писал Главред, 23 июля сотрудник Корабельного РОВД, сержант милиции Александр Фартушный, которого обвиняют в жестоком избиении николаевских студентов Сергея Конева и Тимура Гапонько, заявил, что это именно он является жертвой. По его словам, ночью с 14 на 15 июля его избили четверо парней. Полученные им травмы стали причиной для обращения в лечебное учреждение. В настоящее время Фартушный находится в отделении нейротравматологии Жовтневой ЦРБ Николаева.

А сам Сергей Конев 21 июля разместил на странице группы "Эдельвейс" обращение "ко всем людям", в котором благодарит всех за то, что дело не позволили "замять" дело и утверждает, что подавляющее большинство милиционеров замечательные люди.

фото: novosti-n.mk.ua

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