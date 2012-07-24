Проститься с Богданом Ступкой пришли тысячи поклонников

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Тысячи поклонников таланта выдающегося украинского актера театра и кино Богдана Ступки пришли попрощаться с ним во вторник утром к Национальному академическому драматическому театру им. Ивана Франко.

Многотысячная очередь выстроилась на площади перед театром. Вход в театр открыт, на дверях – портрет актера, сообщает «Интерфакс-Украина».

Площадка перед входом в здание полностью заполнена цветами, которые еще накануне приносили поклонники актера. Все пришедшие проститься со Ступкой держат в руках букеты цветов. В метро также много людей с цветами, которые явно предназначены для траурной церемонии.

Проститься с выдающимся актером пришли люди разного возраста, много актеров, молодежи, а также иногородние, которые интересуются, как пройти к театру им. Франко.

Подъезд со стороны ул. Городецкого перекрыт для движения автотранспорта. Вокруг выстроены милицейские патрули.

Напомним, накануне в греко-католической церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве прошла церемония отпевания Богдана Ступки.

Актер скончался 22 июля утром на 71-м году жизни после продолжительной болезни в столичной клинике «Феофания», где он провел последние четыре месяца жизни.

фото УНИАН

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