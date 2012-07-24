В Польше задержаны 9 украинских заробитчан

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В Польше задержаны девять граждан Украины, которые находились в стране на основании неправомерно полученных виз на трудоустройство, в том числе, оформленных на базе фальшивых документов.

Среди задержанных шесть женщин в возрасте от 18 до 41 года. Все они планировали с польскими рабочими визами уехать в Италию, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу польских пограничников.

"Во время проверки документов оказалось, что одна из женщин, чтобы получить рабочую визу, использовала фальшивую заявку на трудоустройство. Украинка признала свою вину и согласились на назначенное ей наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с испытательным сроком 2 года", – отметила пресс-служба.

Пограничники также задержали трех мужчин в возрасте от 40 до 58 лет, которые пытались въехать в Польшу с рабочими визами, в том числе, оформленными на основании фальшивых заявок на трудоустройство.

Как ранее писал Главред, итальянские власти решили провести месячную кампанию по легализации украинских заробитчан, которые находятся на территории нелегально.

Постановление о проведении легализации утверждено декретом Совета министров от 6 июля 2012 года, а также подписано главой государства.

В течение месяца, с 15 сентября до 15 октября 2012 года, заробитчане которые нелегально работают в Итали, могут подать заявления на легализацию.

фото: discussiya.com

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