Бубка пронес по Лондону олимпийский огонь

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Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка принял участие в эстафете олимпийского огня.

Как сообщает пресс-служба НОК Украины, олимпийский чемпион, 35-кратный рекордсмен и шестикратный чемпион мира пронес символ Олимпийских игр по улицам Лондона.

Его приветствовали многочисленные местные жители и представители украинской диаспоры.

«Для меня большая честь в девятый раз приобщиться к почетной миссии и принять участие в эстафете олимпийского огня. Олимпийские игры – это грандиозный мировой праздник. Верю, что он вдохновит молодежь к занятию физической культурой и спортом, приобщит их к олимпийским ценностям», – прокомментировал по итогам эстафеты Сергей Бубка.

Отвечая на вопрос, какая из эстафет за все годы стала наиболее памятный, Бубка отметил: «Каждая по-своему незабываемая. Но наибольшие эмоции пережил во время эстафеты олимпийского огня в Киеве. Тогда в 2004 году накануне Олимпийских игр в Афинах в столице Украины собралось огромное количество людей, а международные эксперты назвали наш этап одним из лучших в мире. Это было незабываемо», – подчеркнул спортсмен.

Напомним, в субботу, 21 июля, на Майдане Независимости в Киеве прошли торжественные проводы украинской сборной на Игры XXX Олимпиады в Лондон.

фото: focus.ua, noc-ukr.org

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