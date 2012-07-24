Милиционер, зверски избивший студента, рассказал о драке на видео

Сержант милиции Александр Фартушный, который подозревается в зверском избиении студентов в центре Николаеве в ночь с 14 на 15 июля, недоволен тем, как местный сайт Новости-N освещает события той ночи.

Чтобы соблюсти объективность редакция сайта опубликовала полную видеоверсию рассказа милиционера.

Как ранее писал Главред, 24 июля появились свидетельства очевидцев избиения, опровергающие слова сержанта милиции Фартушного о том, что это сам милиционер является жертвой избиения.

«Молодой человек крепкого телосложения бил, как мне показалось на тот момент, подростков. Они были такие маленькие, худенькие мальчики. Одного он бил очень сильно, второй, как я поняла, это был друг Конева, пытался как-то остановить того, кто бил, пытался защитить своего товарища. Они, эти мальчики, не оказывали даже никакого движения в сторону того молодого человека, который бил. Бил он с ноги, было такое ощущение, что он боксер, что ли, спортсмен. То есть, он размахивался ногой и бил в голову стоящего мальчика. Бил сильно и при этом выражался нецензурно, вел себя очень агрессивно, шатался, нападал на всех, кто к нему пытался подойти успокоить. У меня сложилось впечатление, что он был выпивший, но говорят, что он не пьет», – рассказала Марина Кузьмина, ставшая свидетельницей событий.

видео: novosti-n.mk.ua/

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