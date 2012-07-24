В Ровенской области девушка погибла под колесами Hyundai

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В понедельник вечером, 23 июля, на железнодорожном перегоне Верба – Рудня Дубенского района Ровенской области поезд Нyundai сбил насмерть 16-летнюю девушку.

Об этом УНН сообщил ровенский транспортный прокурор Алексей Королев.

«Скоростной поезд Нyundai сообщением Львов-Киев сбил насмерть 16-летнюю девушку. Сейчас ведется проверка. И будет приниматься решение в порядке статьи 97 УК о том, будет ли возбуждаться уголовное дело или будет отказано в возбуждении. Выясняется, правильно ли действовала локомотивная бригада и, собственно, почему девушка находилась на путях», – отметил он.

По предварительной информации, предоставленной прокурором, машинисты, увидев девушку, подали звуковой сигнал, на который она не отреагировала, так как говорила по мобильному телефону.

Поезд, по словам Королева, двигался со скоростью 140 км в час.

Напомним, «Укрзализныця» закупила шесть поездов Нyundaі. Средняя скорость такого поезда – 114 км в час.

фото: dfact.net

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