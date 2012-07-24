Перед смертью Богдан Ступка написал письмо Януковичу

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Актер Богдан Бенюк рассказал, что перед смертью Богдан Ступка написал письмо Виктору Януковичу с предложением нового художественного руководителя театра имени Франко.

По словам Бенюка, Виктор Янукович пообещал, что волю Ступки исполнит, сообщает ТСН.

Актер также добавил, что коллективу театра хотелось бы видеть руководителем человека, который знает кухню театра изнутри, а не чтобы руководителем стал кто-то посторонний.

Напомним, в театре имени Ивана Франко прошла церемония прощания с художественным руководителем этого театра, лауреатом Шевченковской премии, Героем Украины Богданом Ступкой.

Очередь желающих проститься с Богданом Сильвестровичем растянулась почти до Майдана Независимости.

Как сообщалось, актер скончался 22 июля утром на 71-м году жизни после продолжительной болезни в столичной клинике «Феофания», где он провел последние четыре месяца жизни.

фото: tsn.ua

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