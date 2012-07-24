Обиняемые по делу Оксаны Макар почти час пили и курили возле ее тлеющего тела

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Подсудимые по делу Оксаны Макар после того, как подожгли девушку, почти час стояли на стройке, пили водку и курили возле ее тлеющего тела.

Об этом говорится в протоколе, обнародованном ранее в суде, сообщает НБН со ссылкой на сайт podrobnosti.mk.ua.

Согласно протоколу, эксперты нашли на стройке, где лежала Макар, 17 окурков и бутылку водки. По словам специалистов, это свидетельствует о том, что обвиняемые в изнасиловании и убийстве после совершения преступления находились на стойке почти час, наблюдая, как их жертва умирает.

Напомним, последнее заседание суда по делу Оксаны Макар состоялось 19 июля.

На заседании один из обвиняемых, Евгений Краснощек, сначала плакал и просил прощения у тети убитой девушки (ВИДЕО), а потом кричал, что изнасилования не было.

Следующее судебное заседание запланировано на 7 августа.

Оксану Макар изнасиловали, а затем попытались сжечь трое мужчин, Евгений Краснощек, Артем Погосян и Максим Присяжнюк. 29 марта девушка умерла, после чего милиция переквалифицировала дело в умышленное убийство с изнасилованием. Обвинение требует пожизненного заключения для всех насильников.

фото: novosti-n.mk

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