В Кировограде мажоры и милиционеры стреляли по прохожим

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В Кировограде по улицам ездил белый автомобиль BMW, из которого неизвестные вели по прохожим стрельбу пластиковыми пулями. Как оказалось, за рулем находился курсант МВД, а в салоне сидел сотрудник милиции.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

После получения сообщения о происшествии, работники ГАИ оперативно задержали автомобиль. В салоне находилось четыре человека, среди которых, как выяснилось, один сотрудник органов внутренних дел и курсант ведомственного учебного заведения, который и находился за рулем.

В отношении сотрудников органов внутренних дел руководством УМВД в области назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены для принятия решения в прокуратуру.

По указанному факту Кировский райотдел милиции Кировоградского ГО УМВД Украины возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

фото: donbass.ua

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