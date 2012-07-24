Пожар в Коблево остановили за 10 метров от базы отдыха

{1-}

В поселке Коблево на Николаевщине, неподалеку от рекреационной зоны загорелась травяная подстилка и камыш. МЧСникам удалось остановить огонь всего в десяти метрах от зоны баз отдыха.

По данным теруправления МЧС в Николаевской области, распространение пожара началось с шести отдельных источников возгорания сухой травы и камыша в балке, постепенно огонь охватил кучи строительного мусора и дров, которые находились в непосредственной близости от баз отдыха.

{2-}

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, выяснили, что огонь распространился по траве на значительную площадь и может перекинуться на базы отдыха в пределах курортной зоны. В связи с этим было принято решение привлечь к тушению дополнительные силы - резервные отделения подчиненной государственной пожарной части № 34, отделение служб гражданской защиты Очаковского, Николаевского районов. Всего к тушению пожара привлекались 9 единиц техники, в том числе автоцистерна из города Южный Одесской области.

Благодаря оперативным действиям спасателей распространения пламени на здания и сооружения курортной зоны удалось не допустить, а пожар - быстро ликвидировать. Общая площадь пожара составила 3 ​​га, огонь частично уничтожил сухую траву на открытых территориях 3 баз отдыха.

{3-}

В связи с этим МЧС предупреждает! В Украине удерживается сухая, жаркая, ветреная погода, а вместе с ней высокий 5-й класс пожарной опасности. Используя открытый огонь, будьте крайне осторожны! В подобных погодных условий неосторожно брошенный окурок или спичка могут привести к масштабным возгораниям и огромным убыткам.

фото: mk.mns.gov.ua

Новости по теме:

В Мариуполе на пожаре погиб ребенок, еще двое – в больнице

В Киеве на пожаре погиб мужчина: опубликованы фото

Киев за день горел 15 раз