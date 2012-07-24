Норвежского террориста Брейвика перевели в другую тюрьму

{1-}Норвежского террориста Андерса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек, временно перевели в другое место заключения в связи с ремонтом и переоборудованием тюрьмы Ила, сообщают норвежские СМИ.

«(Тюрьма) Ила попросила передышку, потому что нужно кое-что сделать», – сказал директор тюрьмы Кнут Бьяркейд, пишет aftenbladet.no.



«Этот шаг был запланирован давно. Мы будем сотрудничать с целым рядом структур, чтобы обеспечить безопасность заключенных», – сказал он.



По словам Бьяркейда, пока нет точной даты перевода Брейвика в Ила. Ранее Управление здравоохранения Норвегии подтвердило наличие планов строительства в тюрьме Ила специальной психиатрической лечебницы для одного Брейвика, если суд признает террориста невменяемым.



Напомним, суд над Андерсом Брейвиком закончился 22 июня в Осло, приговор подсудимому будет вынесен 24 августа.



В своем последнем слове на суде террорист попросил признать его невиновным и освободить. Брейвик также заявил, что история оправдает его за массовое убийство 22 июля прошлого года в Осло и на острове Утойя.



Он еще раз подтвердил, что основным мотивом, толкнувшим его на преступление, стало желание защитить коренных норвежцев и покончить с мультикультурализмом в Норвегии.

фото: vesti.ru

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