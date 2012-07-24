Шесть украинцев пострадали в ДТП в Польше

{1-}Шесть граждан Украины пострадали в результате ДТП в Польше. Все они были госпитализированы в местные больницы.

Об этом сказал пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров, пишет Интерфакс-Украина.

"По информации генконсульства Украины в Люблине, 20 июля этого года в результате ДТП, которое произошло вблизи населенного пункта Зараец (Люблинское воеводство), шесть граждан Украины получили повреждения разной степени тяжести", - сказал он.

По его словам, все украинцы были госпитализированы, генконсульство Украины держит это дело под контролем и выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, в июне в Румынии в городе Вранча перевернулся автобус с украинцами которые возвращались с отдыха. Один человек погиб и 12 получили ранения. Шесть пострадавших были доставлены в больницу скорой помощи Вранче. Среди пострадавших четверо детей, но они получили легкие травмы.

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