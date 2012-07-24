Спецслужбы хотят использовать Skype для прослушки

{1-}Компания Microsoft, владеющая сервисом Skype, может разрешить спецслужбам прослушивать разговоры и читать переписку пользователей, сообщает securitylab.ru.
Стоит отметить, что с момента создания служба видеосвязи Skype была серьезным барьером, препятствующим правоохранительным органам в проведении слежки.
Используя различные механизмы шифрования в течение нескольких лет Skype оставался одним из немногих сервисов, перехват данных которого был практически невозможным.
Однако весной 2012 года в сети начали появляться сообщения о том, что корпорация Microsoft переделывает архитектуру Skype, изменения в которой позволят правоохранительным органам «подключаться» к разговорам пользователей службы. В то же время представители Microsoft заявили, что предполагаемые изменения в программе являются обычными доработками продукта и нет никаких оснований считать, что администрация сервиса пытается разработать бэкдоры для правительственной «прослушки».
Так, согласно пункту 3 политики конфиденциальности Skype, сервис и его партнеры могут предоставлять личные данные, содержание разговоров и/или трафик данных пользователей в ответ на законный запрос органов судебной власти или правоохранительной системы.
Кроме того, мгновенные сообщения, переданные пользователем, будут храниться в течение 30 дней, если иной срок не будет востребован представителями госорганов.
Напомним, украинская власть намерена обложить новым налогом пользователей Skype и других интернет мессенджеров.
Так, глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Петр Яцук заявил: «Новые доходы можно получать только благодаря монетизации услуг доступа к контенту. Операторы связи хотят и имеют полное право зарабатывать на передаче данных интернет-приложений. Это естественно. На сегодняшний день все сети используются только как транзитная труба. В результате, компании не хотят продолжать модернизировать сети. Поэтому мы однозначно будем разрабатывать нормативные документы в сфере регулирования доступа к услугам, информации, контенту. Мы находимся на первом этапе - только открываем дверь. И мы не знаем, что за ней будет», - заявил Яцук.
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