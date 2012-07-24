Названы самые сексуальные спортсменки Олимпиады

24 июля 2012, 17:44

На летней Олимпиаде, где выступят лучшие спортсмены современности, будут участвовать также и самые сексапильные звезды спорта.

Рейтинг самых-самых представительниц спортивного мира, на правах хозяев составило британское издание The Sun.

Составители рейтинга отметили, что Лондон будет переполнен сильнейшими женщинами мира, поэтому выбрать из них десятку самых сексуальных было непросто.

На первое место британцы единогласно поставили Лерин Франко – модель и вице-мисс Парагвай. Сногсшибательная метательница копья стала сенсацией на олимпиаде в Пекине 2008 года, хотя и упустила золотую медаль. Ее откровенные фото для журнала Sports Illustrated наделали немало шума.

На втором месте Франческа Пиччинини, сексуальная 33-летняя волейболистка уже представляла Италию на трех летних Олимпийских играх и чемпионатах мира, откуда привезла несколько золотых медалей. Она также позировала обнаженной для календарей Men’s Health и Playboy.

В тройку лидеров вошла также Стефани Райс - австралийская пловчиха, наблюдая за которой зрителям, вероятно, самим захочется искупаться в бассейне и немного охладиться. 24-летняя спортсменка завоевала три золотые медали на Олимпиаде-2008, попутно побив три мировых рекорда.

Джессика Эннис. Домашние Игры в Лондоне станут для нее первыми в карьере. Джессика – гордость Британии и ее олимпийская надежда в семиборье. Экс-чемпионка Европы отказалась от защиты титула в Хельсинки, чтобы в оптимальной форме подойти к главному старту четырехлетия.

Елена Исинбаева. Российская прыгунья с шестом привозила домой золотые медали с последних двух Олимпиад и сейчас готовится к третьей попытке. Бывший офицер Российской армии, Елена имеет степень магистра и продолжает учебу в украинском университете.

Виктория Пендлтон. На последней Олимпиаде эта 31-летняя красотка-велосипедистка из Британии завоевала золото в личных соревнованиях на треке. Кроме того, она покорила сердце своего тренера Скотта Гарднера, который стал ее женихом, заставив приревновать к себе остальных девушек из сборной.

Ана Иванович. Когда речь заходит о внешности, сербская теннисистка номер один стоит выше своих коллег. 24-летняя гламурная брюнетка этим летом добралась только до четвертого раунда Уимблдона, но покорила сердца многих болельщиков.

Каролин Возняцки. Датская теннисистка была первой ракеткой мира по версии WTA. Эта разносторонняя спортсменка расслабляется, играя в гандбол и футбол, а также плавая в бассейне. Недавно объявила о выпуске своей линии нижнего белья.

Мелани Адамс. Австралийская прыгунья с шестом, взмывая над перекладиной на Играх в Лондоне, заставит сердца людей биться чаще. Соревнуясь с 11 лет, она упустила свой шанс побороться за золото Пекина из-за досадной травмы ноги.

Мисти Мэй-Трейнор. Есть опасения, что из-за плохой погоды пляжным волейболисткам придется надеть вместо бикини майки. Фанаты 34-летней Мисти будут молиться, чтобы стояла невыносимая жара.

Фото: sports-wired.com, sportsbody.rubleacherreport.com

Новости по теме:

Читатели Esquire назвали самую сексуальную женщину планеты

В США порнозвезды опубликовали видео, призывая к публичной оргии

В Италии на выборы идут четыре порнозвезды. ФОТО

Известная телеведущая разделась на центральной площади Нью-Йорка (ФОТО, ВИДЕО)

В США военные инструкторы жестко насиловали курсанток

Перед бойней в кинотеатре США убийца завел аккаунт на сайте секс-знакомств

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять