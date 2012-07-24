Названы самые сексуальные спортсменки Олимпиады

На летней Олимпиаде, где выступят лучшие спортсмены современности, будут участвовать также и самые сексапильные звезды спорта.

Рейтинг самых-самых представительниц спортивного мира, на правах хозяев составило британское издание The Sun.

Составители рейтинга отметили, что Лондон будет переполнен сильнейшими женщинами мира, поэтому выбрать из них десятку самых сексуальных было непросто.

На первое место британцы единогласно поставили Лерин Франко – модель и вице-мисс Парагвай. Сногсшибательная метательница копья стала сенсацией на олимпиаде в Пекине 2008 года, хотя и упустила золотую медаль. Ее откровенные фото для журнала Sports Illustrated наделали немало шума.

На втором месте Франческа Пиччинини, сексуальная 33-летняя волейболистка уже представляла Италию на трех летних Олимпийских играх и чемпионатах мира, откуда привезла несколько золотых медалей. Она также позировала обнаженной для календарей Men’s Health и Playboy.

В тройку лидеров вошла также Стефани Райс - австралийская пловчиха, наблюдая за которой зрителям, вероятно, самим захочется искупаться в бассейне и немного охладиться. 24-летняя спортсменка завоевала три золотые медали на Олимпиаде-2008, попутно побив три мировых рекорда.

Джессика Эннис. Домашние Игры в Лондоне станут для нее первыми в карьере. Джессика – гордость Британии и ее олимпийская надежда в семиборье. Экс-чемпионка Европы отказалась от защиты титула в Хельсинки, чтобы в оптимальной форме подойти к главному старту четырехлетия.

Елена Исинбаева. Российская прыгунья с шестом привозила домой золотые медали с последних двух Олимпиад и сейчас готовится к третьей попытке. Бывший офицер Российской армии, Елена имеет степень магистра и продолжает учебу в украинском университете.

Виктория Пендлтон. На последней Олимпиаде эта 31-летняя красотка-велосипедистка из Британии завоевала золото в личных соревнованиях на треке. Кроме того, она покорила сердце своего тренера Скотта Гарднера, который стал ее женихом, заставив приревновать к себе остальных девушек из сборной.

Ана Иванович. Когда речь заходит о внешности, сербская теннисистка номер один стоит выше своих коллег. 24-летняя гламурная брюнетка этим летом добралась только до четвертого раунда Уимблдона, но покорила сердца многих болельщиков.

Каролин Возняцки. Датская теннисистка была первой ракеткой мира по версии WTA. Эта разносторонняя спортсменка расслабляется, играя в гандбол и футбол, а также плавая в бассейне. Недавно объявила о выпуске своей линии нижнего белья.

Мелани Адамс. Австралийская прыгунья с шестом, взмывая над перекладиной на Играх в Лондоне, заставит сердца людей биться чаще. Соревнуясь с 11 лет, она упустила свой шанс побороться за золото Пекина из-за досадной травмы ноги.

Мисти Мэй-Трейнор. Есть опасения, что из-за плохой погоды пляжным волейболисткам придется надеть вместо бикини майки. Фанаты 34-летней Мисти будут молиться, чтобы стояла невыносимая жара.

Фото: sports-wired.com, sportsbody.ru, bleacherreport.com

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