Денверский стрелок устроил в своей квартире ловушку из гранат и бензина

{1-}Американец Джеймс Холмс, обвиняемый и ранении 58 человек в американском кинотеатре, устроил в своей квартире ловушку из более чем 30 самодельных гранат и 40 литров бензина в различных емкостях, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вообразите шаровую молнию... у вас был бы взрыв, который обрушил бы стены (соседних) квартир", а "пожар охватил бы весь третий этаж (жилого комплекса)", приводит телеканал его слова. "А к тому времени, когда на место прибыли бы пожарные, пламя охватило бы все здание", - сказал собеседник.

По его словам, подобные ловушки часто используют боевики в Ираке и Афганистане, но для США это редкость. При этом гранаты были скоммутированы с пультом управления на кухне. Их обезвредили саперы при помощи робота с водяной пушкой. А пульт управления отправили в лабораторию ФБР в Куантико (штат Вирджиния), - отметил источник.

Как сообщал ранее Главред, квартира Холмса была буквально напичкана самодельными взрывными и зажигательными устройствами и что на обезвреживание мин-ловушек полиции понадобилось несколько часов.

23 июля, Холмс предстал перед судом в штате Колорадо. Заседание продолжалось всего около десяти минут: судья зачитал Холмсу его права и сообщил, в чем его обвиняют. После этого "Джокера" отправили обратно в тюрьму округа Арапахо, где его содержат в одиночной камере после ареста. Как ожидается, официальные обвинения Холмсу будут предъявлены на судебном заседании 30 июля.

фото:видео: cnn.com

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