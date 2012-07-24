Прощание со Ступкой: люди ехали за последние деньги и не пошли на экзамены

Почти двадцать тысяч человек со всей Украины пришли проститься с Богданом Ступкой, который умер 22 июля в больнице «Феофания».

23 июля, вечером великого актера отпели в греко-католической церкви на Аскольдовой могиле в Киеве, а на 24 июля в 10.00 в Театре им. И. Франко, худруком которого был Богдан Сильвестрович, прошла церемония прощания, пишет Сегодня.

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В длинных очередях люди не пытались скрывать слез. Одна из женщин даже встала на колени и поползла к гробу.

Как прощались с Богданом Ступкой: ФОТОРЕПОРТАЖ

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Чтобы не создавать давки, в зал людей пускали небольшими партиями. Но наплыв был таким огромным, что на улице началась паника – люди кричали, что не уйдут, если не попадут в зал. Из-за этого церемония прощания затянулась еще на час.

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У входа к театру собралась огромная очередь. «Я приехала из Львова специально, чтобы проститься с моим Бодей, – рассказала 67-летняя женщина. - Когда по телевизору узнала о его смерти, тут же поехала на вокзал и на остатки пенсии купила билет на поезд».

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Некоторые отпрашивались с работы, чтобы только успеть проститься. Одна из девушек призналась, что даже не пошла на экзамен. «Поступить в институт я смогу и в следующем году, а Ступку больше не увижу».

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Гроб с телом стоял на сцене. Чтобы в зале было больше места, из зрительного зала вынесли все кресла, а сцену украшало большое черно-белое фото Богдана Ступки и декорация звездного неба из спектакля «Тевье-Тевель», который всегда считался его визитной карточкой. Рядом с гробом сидела вся семья Богдана Сильвестровича: супруга Лариса, сын Остап с женой Ириной, внук Дмитрий.

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Сцена утопала в цветах, венков и цветов было так много, что охранникам приходилось каждые полчаса уносить огромные охапки в автобус.

Вынесли гроб с телом Ступки, как и принято по актерской традиции, под бурные аплодисменты. И даже когда катафалк уже уехал на Байковое кладбище, люди долго еще кричали: «Браво»...

Одними из первых проститься с актером пришли Виктор Ющенко и Раиса Богатырева.

К 11.00 с огромным букетом роз в зале появился президент Виктор Янукович. Были Николай Азаров, Анна Герман, Богдан Бенюк, Лариса Кадочникова, Дмитрий Лаленков, Владимир и Светлана Билоножко, Ольга Сумская, Анатолий Хостикоев.

Композитор Александр Злотник рассказал, что они общались со Ступкой по двое суток. «Для этого мы брали у жен специальное разрешение и разговаривали на любые темы. Сначала у него дома, потом у меня».

В свою очередь, Владимир Гришко вспоминал, как Богдан Сильвестрович приезжал к нему на концерты в Америку. «После смерти Ступки культура прекратила свое существование. Ее больше нет», – сказал Гришко.

Фото: УНИАН;segodnya.ua; видео: youtube.com

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