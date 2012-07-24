На Николаевщине из-за мытья посуды повесилась 12-летняя девочка

{1-}В Николаевской области после ссоры с сестрой из-за уборки в доме и немытой посуды повесилась несовершеннолетняя девочка, пишут Novosti-N.

По сообщению милиции, тело 12-летней местной жительницы, которая покончила жизнь самоубийством обнаружено в сельском парке.

Как выяснили правоохранители, после обеда умершая вместе со своей старшей сестрой убирали в доме, а когда дошла очередь мыть посуду, начали спорить, кто должен это делать. Так и не придя к согласию, сестры, оскорбляя друг друга, разошлись. Находясь в эмоциональном состоянии, девочка нашла веревку и пошла в сельской парк, который находится недалеко от дома.

Через несколько часов ее нашла местная детвора, которые пришли в парк играть.

Сейчас собираются материалы для последующей передачи в районную прокуратуру.

Напомним, в апреле текущего года на Херсонщине повесился 11-летний школьник.

Ученик 5-го класса местной школы повесился на дереве в собственном дворе.

По факту смерти ребенка милиция проводит расследование.

фото: mk.ru

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