Нынешнее высшее образование оторвано от реалий жизни - эксперт

Высшее образование должно сразу давать профессию выпускникам. Об этом вчера на пресс-конференции сказал директор Института образовательной политики Константин Корсак, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг». «Высшее образование должно давать не только знания, но и профессию», - отметил К.Корсак. По его словам, нынешнее высшее образование очень оторвано от реалий жизни и это нужно исправлять. «Очень хорошо, что образование развивается как сорняк, это дает возможность приближать ее к настоящей жизни. Также нет проблемы в том, что большинство выпускников не работают по профессии, это закономерно для рынка труда, который развивается постоянно», - отметил К.Корсак. «Вообще, качественное образование должно сразу давать профессию», - добавил эксперт.