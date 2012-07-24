У Табачника заверили, что стипендии студентам уменьшать не будут

{1-}В Минобразования и науки Украины заверили, что изменения к порядку индексации стипендий в любом случае не приведут к их уменьшению.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОУ.

"Последние изменения к порядку индексации доходов граждан направлены на приведение в соответствие механизма начисления индексации стипендии к действующему механизму начисления индексации заработной платы и пенсии", - отмечается в сообщении.

Между тем, в министерстве разъясняют, что "решение правительства имеет целью усовершенствование нормативно–правовой базы и нормирования действующего механизма индексации и осуществлено с полным соблюдением процедуры подготовки документов такого уровня, включая согласование профсоюзов".

При этом в Минобразования обещают в ближайшее время совместно с Минсоцполитики, Минфинансов подготовить совместное письмо с разъяснениями и конкретными примерами применения порядка индексации стипендий.

Также в министерстве отметили, что новый порядок начисления индексации стипендий не будет относиться к студентам первого года обучения магистрата; студентов второго – четвертого года обучения бакалаврата и пр.

"Размер обычной академической стипендии студента университета составляет 530 гривен а месяц, а индексация стипендии на сегодняшний день составляет 36,7%.

Таким образом, проиндексированная стипендия составляет на сегодняшний день 724,51 гривни", - подчеркнули в Минобразования, отметив, что новая редакция Закона Украины «О высшем образовании» предусматривает установление минимального размера академической стипендии на уровне, не ниже прожиточного минимума (на сегодняшний день это 1102 грн.).

"С принятием указанного Закона Верховной Радой Украины исчезнет необходимость в применении порядка индексации стипендии вообще", - подчеркнули в Минобразовании.

Напомним, в законопроекте о высшем образовании, который должен рассмотреть Кабмин, предусматривает большую финансовую автономию вузов и повышение студентам стипендии до уровня прожиточного минимума, который с 1 июля составит 1044 гривны.

фото: aip.vsau.ru

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