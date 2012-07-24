На всех пляжах Киева запретили купаться

Со вторника, 24 июля, на всех пляжах Киева запрещено купаться.

Об этом сообщили в санэпидемслужбе столицы, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информацию 5 канала. "Это связано с нетипичной для Украины жаркой погодой. И запрет на купание будет до тех пор, пока не нормализуются показатели качества воды", - прокомментировал данное решение заместитель главного санитарного врача Киева Юрий Жигалов.



Всего на начало сезона планировалось открыть одиннадцать пляжей, но, в то же время, паспорт смогли получить только семь. Однако, купаться нельзя и на них. В СЭС объяснили, что из-за жары в воде очень быстро размножаются бактерии, которые могут быть опасны для здоровья. Установить предупредительные знаки у воды уже обязали коммунальщиков.

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Такой же запрет в начале месяца выдало коммунальное предприятие "Плесо". Причина была идентична нынешней - высокая температура и несоответствие воды санитарным нормам.

Напомним, несколько дней назад в столичном КП "Плесо" заявили, что в Киеве можно купаться только на одном пляже - возле пруда Горащиха в Пуща-Водице.

Этим летом из-за жары все пляжи столицы уже закрывались для отдыхающих.

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