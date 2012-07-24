Сенсационные подробности теракта в Болгарии: смертника мог взорвать сообщник

{1-}Супруга одного из израильских туристов, погибшего во время теракта в болгарском Бургасе Галит Коланги, предполагает, что сообщник террориста, наблюдавший за спором между ее мужем и неизвестным, привел в действие взрывное устройство дистанционно.

По ее рассказу, за несколько минут до взрыва ее муж поспорил с террористом из-за места в багажном отделении автобуса, пишет NEWSru Israel.

По словам Галит, находящейся на лечении в ожоговом отделении, после того как израильтяне сели в автобус, к нему подошел незнакомец, который вытащил несколько сумок из багажного отделения, а затем положил туда свою.

Туристы потребовали от мужчины забрать сумку, однако тот начал с ними спорить. Среди израильтян, проявивших бдительность, был и супруг Галит, Ицхак Коланги.

Пока террорист и туристы спорили, прогремел взрыв.

Как сообщалось, погибший террорист приехал в Болгарию из Румынии, путешествовал в сопровождении женщины, которую считают его сообщницей, и довольно сносно говорил по-русски.

Напомним, теракт в аэропорту Бургаса произошел 18 июля. В результате взрыва в автобусе с израильскими туристами погибли пятеро израильтян, болгарский водитель и сам смертник. Более 30 человек получили ранения.

Пока ответственность за теракт взяла неизвестная ранее террористическая группировка "Каидат аль-Джихад" ("Основа священной войны"), тогда как Израиль обвиняет в гибели своих граждан "Хизбаллах". Однако лидеры организации от своей причастности к взрыву открестились.

фото: ynetnews.com

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