В память о великом Богдане Ступке: фильм "Вечная легенда"

{1-}Телеканал 1+1 снял документальный фильм, посвященный выдающемуся актеру, Герою Украины, народному артисту Богдану Ступке, сообщает ТСН.

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Как сообщалось, известный актер Богдан Бенюк рассказал, что перед смертью Богдан Ступка направил письмо Президенту Виктору Януковичу с предложением кандидатуры нового художественного руководителя театра имени Ивана Франко, которому он отдал не один десяток лет своей жизни. По его словам, президент пообещал, что исполнит волю актера.

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С утра 24 июля возле театра им. Ивана Франко собрались тысячи почитателей таланта Ступки, чтобы провести актера в последний путь. Актера похоронили на Байковом кладбище.

Фото: УНИАН; видео: .tsn.ua/

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