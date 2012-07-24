Ученые нашли планету идеально пригодную для жизни

Международная команда ученых подтвердила существование планеты Глизе 581g в системе звезды Глизе 581, которая находится в 22 световых годах от Солнца. Находка возглавила список потенциально пригодных для жизни планет, пишут Вести.ру.

Температура поверхности Глизе 581g аналогичная земной, и теоретически там может быть вода, отмечают ученые. Споры вокруг четвертой по удаленности планеты в системе красного карлика Глизе 581 развернулись уже через две недели после того, как в 2010 году о ней сообщили астрономы из проекта-поиска экзопланет Лик-Карнеги.

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Специалисты Женевской обсерватории, которые нашли другие планеты у этой звезды, заявили, что не обнаружили следов новой планеты в своих расширенных исследованиях.

И вот первооткрыватели Глизе 581g под руководством Стивена Вогт из Калифорнийского университета в Санта-Круз представили новый анализ, доказывающий ее существование. Ученые использовали высокоточный инструмент для поиска планет HARPS, установленный на телескопе в обсерватории Ла-Силья в Чили. Исследования показали, что планеты системы Глизе 581 вращаются по круговой орбите, а не эллиптической, как считалось ранее.

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Это открытие позволило скорректировать расчеты и получить четкий сигнал от еще одного крупного объекта. "Мы оцениваем вероятность ошибки менее чем в четыре процента, - сказал Вогт. - Сигнал соответствует планете с массой в 2,2 раза, что превосходит земную. Она находится в населенной зоне, где возможно существование жидкой формы воды, на расстоянии 0,13 астрономических единиц от родительской звезды ". За счет того, что излучение красного карлика меньше, чем у Солнца, Глизе 581g получает столько же света и тепла, сколько наша планета.

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Это обстоятельство позволило ей получить индекс сходства Земли 0,92 и обойти по этому показателю планету Глизе 667Cc, открытую в прошлом году. Отметим, орбита Глизе 581g меньше орбиты Земли, но из-за тусклого света красного карлика обе планеты получают приблизительно одинаковое количество света и тепла.

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Между тем, новые результаты, полученные командой Фогта, оказались убедительными, и Лаборатория приспособленности планет для жизни включила Глизе 581g в свой каталог. Как сообщается в пресс-релизе организации, список потенциально пригодных для жизни планет включает теперь пять кандидатов.

Фото: vesti.ru

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